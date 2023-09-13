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Майбутнє України, Молдови та країн Західних Балкан – у Євросоюзі, – Урсула фон дер Ляєн

"ЄС має знайти спосіб підтримати демократичні прагнення цих країн".

Майбутнє України, Молдови та країн Західних Балкан – у Євросоюзі, – Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Майбутнє України, країн Західних Балкан, Молдови та у перспективі – Грузії пов’язане із членством у Європейському Союзі.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту.

На її думку, Євросоюз має знайти відповідь на геополітичні виклики та знайти спосіб підтримати демократичні прагнення цих країн.

 

Раніше цього місяця Урсула фон дер Ляєн заявила послам ЄС, що Україні та Молдові необхідно надати членство в Євросоюзі. За словами джерел Bloomberg, знайомих з переговорами, фон дер Ляєн сказала послам, що блоку необхідно розширити свої кордони, щоб визнати нові геополітичні реалії. Вона зазначила, що Україні та Молдові необхідно буде надати приєднання, щоб запобігти потраплянню під вплив країн, які не поділяють цінності блоку. 

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Джерела також зазначили, що Україні, Молдові, а також іншим країнам, які подали заявку на вступ до ЄС, включаючи п'ять країн Західних Балкан, які є кандидатами, необхідно прискорити реформи, щоб скористатися наявною політичною підтримкою для вступу нових членів.

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