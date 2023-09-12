Порошенко передав комплекс БПЛА Poseidon і два потужних тягачі штурмовому полку ДШВ

Фонд Порошенка спільно з громадою Житомира профінансував для 78-го штурмового полку «Ґерць» (підрозділ спеціального призначення у складі ДШВ), який брав участь в обороні Києва, операціях на Запорізькому та Херсонському напрямках, у бойових діях на Донеччині комплекс БПЛА Poseidon – це три планери та пункт управління. Крім того, коштом волонтерів ГО «Справа Громад» для потужних «пташок» на базі вантажівки DAF виготовили пересувну базу, щоб екіпажі БПЛА були значно мобільніші. Також підрозділ тепер має ще й два потужних бельгійських тягачі DAF, повідомляє пресслужба партії "Європейська Солідарність".

Фото: eurosolidarity.org

«Цей апарат може за раз пролітати близько 120 км. Плюс від станції управління може відлітати на 50 км, що дозволяє знаходитися у безпечному місці під час виконання бойових завдань. Неймовірна камера в ньому. Це взагалі розвідувальний апарат, він виконує головну функцію – ведення розвідки. Завдяки своїм характеристикам, в тому числі камері, дозволяє дуже далеко залітати до позицій ворога, проводити розвідку, відповідно виявляти особовий склад і вогневі засоби противника для подальшого їхнього ураження нашою артилерією», - розповів спецпризначенець з позивним «Мангуст».

Для управління Poseidon екіпажі пройшли спеціальний курс в навчальному центрі і отримали сертифікати.

«Навчання проводилося досить інтенсивно. У нас багато було практичної роботи з управління безпілотним літальним апаратом в різних умовах, в умовах дії РЕБу, вночі, вдень, при різних погодних умовах. І можу сказати, що апарат дуже зручний для використання за будь-яких умов. Комплекси «Посейдони» досить серйозно себе зарекомендували у протидії РЕБ. Безумовно, вже сьогодні готові кошмарити окупантів.

«Але ми використовуємо їх не тільки виключно для розвідки, а наприклад для роботи нашої дальнобійної артилерії. Для підготовки різних бойових завдань, які ставить командування, в першу чергу потрібна поінформованість. Поінформований – значить озброєний. Поінформованість про дії ворога допомагає нам краще підготуватися, щоб протидіяти їх діям і таким чином зберігати особовий склад неушкодженим», – додав боєць.

Фото: eurosolidarity.org

Своє чергою Петро Порошенко відзначив великий внесок полку і його командира в оборону Києва.

«Я хочу подякувати 78-му полку за героїчну роботу його командира, за те, що він з перших днів повномасштабної агресії захистив Гостомель, отримав за це Героя, знищив велику кількість бронетехніки і врешті-решт вніс величезний внесок в оборону Києва», – розповів Петро Порошенко.