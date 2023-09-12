“Антонов” розширює виробництво безпілотників, - Reuters

Українське підприємтво “Антонов” розширює виробництво безпілотників, повідомляє Reuters.

Кореспонденти видання відвідали презентацію головної оборонної групи країни. Безпілотники, виготовлені та адаптовані в Україні, відіграють важливу роль у війні, і крок “Антонова”, про який раніше не повідомлялося, узгоджується з метою України стати глобальним центром безпілотників, який стимулюється інвестиціями в сектор, який різко зріс з початку 2022 року.

Новий центр безпілотників "Антонова" відкрито "з метою розширення можливостей виробництва безпілотних комплексів та надання підтримки приватним виробникам безпілотних систем з точки зору експертизи та послуг", йдеться в презентації Укроборонпрому, який курує оборонний сектор України.

Виробництво безпілотників тепер можуть підтримувати колишні радянські аерокосмічні компанії, такі як «Антонов», які втратили головного клієнта в Росії та зазнали великої шкоди від російських атак.

Під керівництвом «Укроборонпрому» «Антонов» раніше проектував і виготовляв безпілотники, включно з моделлю «Горлиця», але вантажні літаки вже давно є основним напрямком діяльності. Символічним ударом стало те, що на початку війни було знищено Ан-225 «Мрія», на той час найбільший у світі вантажний літак, яким Антонов найбільше відомий.

Незважаючи на те, що виробництво вантажних літаків триватиме, новий центр безпілотників міг би краще задовольнити військові потреби України зараз і дати інженерам “Антонова” більше роботи, повідомила Reuters особа, яка знає про плани “Антонова”.

Експертиза “Антонова” щодо вантажних літаків також може бути застосована до безпілотників далекого польоту, додало джерело, що дасть Збройним силам України можливість наносити удари глибше території Росії.

Київ не бере на себе відповідальності за атаку на російську територію, але експерти та західні офіційні особи кажуть, що Україна стоїть за посиленням атак безпілотників.

Новий центр Антонова пропонує послуги, включаючи експериментальні аеродинамічні дослідження, створення повнофункціональних тренажерів для навчання операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) і розробку стандартів компонентів, йдеться в презентації, в якій перераховано 26 функцій.

Київ використовував безпілотники для атаки аеродромів і російських військ, а також водні безпілотники по кораблям і мосту. Він також представляє себе як бойовий полігон для випробувань інновацій у сфері безпілотних літальних апаратів від світових постачальників оборонної техніки.

Україна здебільшого покладалася на іноземні БПЛА після того, як Росія почала вторгнення 24 лютого 2022 року, але тепер вона здатна виробляти значну кількість різних типів безпілотників після інтенсивної роботи з підтримки нових виробників.

Співвідношення вітчизняних та іноземних безпілотників в українському арсеналі важко оцінити через велику кількість систем, які використовуються, високий рівень їх скорочення та секретність військового часу.

Згідно з останніми заявами високопосадовців, в Україні близько 200 виробників безпілотників, а її збройні сили підписали контракти на постачання 30 нових моделей безпілотників вітчизняного виробництва.

Однак більшість із них — стартапи, засновані після вторгнення та діють у невеликих масштабах, часто не маючи виробничих потужностей та підтримки галузі, необхідних для того, щоб стати значними гравцями.

Українські чиновники заявили, що хочуть використати свій інженерний талант для розвитку післявоєнної економіки. Це включатиме створення робочих місць у галузі виробництва дронів.

“Оборонний сектор дуже скоро стане номером один в Україні”, — сказав Reuters міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин, додавши, що дрони є важливою частиною інвестицій в аерокосмічну промисловість.

«Ми повинні зосередитися на виробництві більшої кількості зброї та боєприпасів на місцевому рівні», – додав він.

Нагадаємо, за тиждень Армія дронів вразила більше 200 російських цілей. Зокрема, минулого тижня українські воїни вразили 35 танків, 55 броньованих машин, 58 вантажівок росіян.

Минулого місяця у Міноборони представили десяту модель FPV-безпілотника, яка офіційно стає в експлуатацію в ЗСУ. Цю модель збирають в Україні, але переважно з іноземних комплектуючих.