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Росія вже випустила по території України понад 2 тис. "Шахедів"

Рік тому Збройні сили збили перший іранський безпілотник.

Росія вже випустила по території України понад 2 тис. "Шахедів"
Фото: тг-канал Цаплієнка

Російська армія вже випустила по території України понад 2 000 ударних "Шахедів".

Про це повідомляють у Telegram Сухопутні війська.

Зазначається, що перший іранський безпілотник Збройні сили України збили рівно рік тому – 13 вересня 2022 року.

"Це означає, що в середньому за цей рік окупанти запускали по Україні 5,5 “Шахедів” на день", – йдеться у дописі.

За різними оцінками сумарна вартість випущених дронів склала від 40 до 100 млн доларів. На ці гроші можна було б виплатити пенсії для 200-500 тис. росіян.

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Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних безпілотників типу “Shahed-136/131” із трьох напрямків – Приморсько-Ахтарська, мису Чауда та Курська. Сили ППО знищили 32 "Шахеди". Всього росіяни випустили 44 безпілотники.

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