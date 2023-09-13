Вночі ворог бив по Одеській області, обстрілював прикордоння Сумської, – ОВА

По Чернігівській області за добу було пʼять обстрілів (15 вибухів). Із мінометів та артилерії ворог обстрілював Новгород-Сіверський район. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці ворог здійснив два обстріли прикордоння. Зафіксовано пʼять вибухів. Ворог бив з мінометів по Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадах. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 163 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Шалигинська, Путивльська, Миропільська громади. Краснопільська громада: пошкоджено водонапірну башту. Середино-Будська громада: внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватний будинок.

У Дніпропетровській цієї ночі та рано вранці агресор знову цілив по Нікопольському району. З важкої артилерії бив по районному центру, Мирівській та Марганецькій громадах. Люди не постраждали. Пошкоджені чотири приватні будинки, господарська споруда, газогони. Майже два десятки снарядів вчора за день прилетіли у Нікопольський район. Ворог накривав район вогнем з важкої артилерії. Поцілив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджені шість приватних будинків, чотири господарські споруди, авто, лінії електропередач. Надвечір агресор атакував Синельниківський район – Покровську селищну громаду. Людей не зачепило.

У Одеській окупанти атакували південь. Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району. На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу. Відомо про шість постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

У Луганській окупанти застосовують штурмову авіацію практично щодня. Вчора дісталося Надії та Діброві. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждала Білогорівка. За добу противник здійснив 139 обстрілів (528 снарядів).

У Харківській окупанти завдали понад 20 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі та населенню прикордонних районів. У Козачій Лопані внаслідок обстрілу частково пошкоджено фасадну двоповерхову частину 63 ДПРП, пошкоджено службовий автомобіль та чотири власні автомобілі. Постраждалих немає. Внаслідок обстрілу Вовчанських Хуторів пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

У Запорізькій за минулу добу ворог здійснив 101 обстріл по 29 населених пунктах. Рашисти поцілили ракетами по Запоріжжю та території між Сонячним та Володимирівським, здійснили сім РСЗВ-обстрілів Новоандріївки, Малих Щербаків та Павлівки, 11 БпЛА атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку, Ольгівське, Степове й Малі Щербаки, шість ворожих авіаснарядів прийшлися по Оріхову. Зафіксовано 75 артилерійських ударів по території Залізничного, Роботиного, Червоного, Малинівки, Білогір'я, Полтавки, Степового, Кам'янського, Степногірська, Приморського, Лук'янівського та інших прифронтових міст та сіл. Внаслідок артобстрілу по Оріхову поранення отримав 49-річний місцевий житель – йому оперативно надано медичну допомогу. Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

У Донецькій населені пункти області окупанти обстріляли 16 разів: авіаудар ракетою "Х-35", ракетними системами залпового вогню "Град", артилерія, танк. Під вогнем окупантів: Авдіївка, Курахове, Красногорівка, Торецьк, Часів Яр, Курдюмівка, Водяне, Зелене, Орлівка, Новоукраїнка. В результаті обстрілів пошкоджено 12 приватних житлових будинків. За добу по області – троє цивільних загинуло, троє поранених.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 85 обстрілів (531 снаряд), з них по Херсону – три обстріли (11 снарядів). Рашисти поцілили у райони 25 населених пунктів області, будівлю дошкільного навчального закладу у Херсонському районі, територію підприємства у Херсоні. Окупанти обстріляли село Садове. Поранення отримав 56-річний місцевий житель. Чоловікові надали меддопомогу, подальше лікування проходитиме амбулаторно. Ще один постраждалий – 20-річний працівник поліції. Його з травмою передпліччя та контузією шпиталізували. Також ворог гатив по Понятівці Дарʼївської громади. Влучили у приватний будинок. Постраждав 38-річний чоловік, який знаходився у сусідній оселі. Внаслідок артилерійського обстрілу Херсона поранень зазнав 55-річний чоловік. Всього за добу через російську агресію чотири людини дістали поранення.

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.