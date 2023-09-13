Цієї ночі ворог обстріляв з важкої артилерії Нікопольщину

Уночі 13 вересня окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район. Ворог бив з важкої артилерії по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок атаки пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда та газогони. Люди не постраждали. У решті районів минулося без обстрілів.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупаційні війська тричі обстрілювали Дніпропетровську область з важкої артилеріії. Загиблих та поранених не було.