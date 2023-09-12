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Укрзалізниця налагоджує щоденне сполучення Херсона з Києвом

Також компанія збільшує кількість рейсів між Херсоном та Миколаєвом.

Укрзалізниця налагоджує щоденне сполучення Херсона з Києвом
Фото: Укрзалізниця

На додачу до черезденного поїзда №101/102 Краматорськ — Київ — Херсон, у дні його відсутності розпочне курсування безпересадкова група вагонів Київ — Херсон.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Уточнюється, що група вагонів буде частиною поїзда №217/218 Київ — Миколаїв, вона розпочне курсування з 23 вересня. 

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Відправлення з Києва по непарних днях о 21:33, Миколаїв 07:07 — 07:27, прибуття у Херсон о 09:06 наступного дня. Зворотно з Херсона по парних днях (з 24 вересня) о 19:43, Миколаїв 21:15 — 21:35, прибуття до Києва о 07:21 ранку.

Також Херсон матиме додаткові рейси до Миколаєва.

Поїзд №219/220 Миколаїв — Херсон відправлятиметься з Херсона о 10:06, прибуття до ст. Миколаїв-Вантажний о 12:40. Зворотно зі ст. Миколаїв-Вантажний о 16:20, прибуття до Херсона о 18:43. Поїзд курсуватиме з 24 вересня по парних днях.

Нагадаємо, Укрзалізниця у звʼязку з проведенням ремонтних робіт на дільниці Надвірна – Делятин у вересні змінює маршрут курсування низки поїздів.

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