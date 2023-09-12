Миколаїв та албанський Дуррес стали містами-партнерами

Очільники міст домовились розпочати співпрацю з освітніх обмінів та спільних культурних і мистецьких заходів, тоді будуть проєкти відновлення.

Миколаїв і Дуррес (Албанія) стали містами-партнерами.

Відповідну угоду 12 вересня підписали очільники міст Олександр Сєнкевич та Еміріана Сако, повідомив очільник Миколаєва.

"Наша угода передбачає співробітництво в різних галузях. Наразі ми домовились розпочати з освітніх обмінів та спільних культурних і мистецьких заходів. Далі перейдемо до проектів відбудови", - розповів Сєнкевич.

Він додав, що Дуррес має досвід у відновленні після природних катаклізмів. У 2019 році в Албанії стався потужний землетрус, і Дуррес був одним із тих міст, які постраждали найбільше. Напрацювання міста-партнерами стануть Миколаєву у нагоді під час повоєнної відбудови.

За словами Сєнкевича, Дуррес став 20-м містом-партнером Миколаєва і 8-м містом, з яким підписали угоду про співпрацю у час повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, минулого тижня містами-партнерами стали Львів та японське Кобе. Раніше такі угоди підписали Буча і норвезьке місто Саннес, а також Миколаїв і німецький Ганновер.

Торік глава уряду Денис Шмигаль закликав регіони домовлятися з іноземними партнерами про допомогу у відбудові після війни.