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​Регіони мають домовлятися з іноземними партнерами про допомогу у відбудові після війни, - Шмигаль

"Спілкуйтесь зі своїми колегами в країнах, з якими вже є домовленості. Запрошуйте допомогти саме вашому місту чи громаді у відбудові, починайте розробку спільних проектів".

​Регіони мають домовлятися з іноземними партнерами про допомогу у відбудові після війни, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав очільників областей, міст і громад активно домовлятися зі своїми закордонними колегами про співпрацю у відновленні після війни.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Таку пропозицію Шмигаль озвучив під час виступу на Конгресі місцевих і регіональних влад при Президентові України. Він нагадав, що Володимир Зеленський запропонував регіональний підхід до відновлення декілька місяців тому. Згідно з цією ідеєю, союзники беруть шефство над різними регіонами України.

"Спілкуйтесь зі своїми колегами в країнах, з якими вже є домовленості. Запрошуйте допомогти саме вашому місту чи громаді у відбудові, починайте розробку спільних проектів", - наголосив очільник КМУ.

За словами прем'єра, міста-побратими та інші партнери не просто виділятимуть гранти. Вони також братимуть безпосередню участь у "підготовці та реалізації проектів відбудови в регіонах та громадах нашої країни".

Наразі Україна має такі домовленості зі Швейцарією, яка готова брати участь у відбудові Одещини. Великобританія погодилася допомогти Київщині, Естонія - Житомирщині, а Данія - Миколаєву та Миколаївській області.

"Ми активно комунікуємо з усіма нашими союзниками та хочемо укласти меморандуми з країнами-партнерами, де були б закріплені відповідні наміри щодо відбудови українських регіонів. Це дозволить перенести питання з політичної площини на рівень конкретики, технічної документації проектів, чітких планів", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Денис Шмигаль на конференції в Лугано повідомив, що план відновлення України вже оцінюється у $750 млрд; важливим джерелом є конфіскація коштів агресора.

Голова Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр заявив, що понад трильйон доларів зовнішньої допомоги може знадобитися Україні, щоб відшкодувати збитки, завданні російською агресією.

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