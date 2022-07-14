На рахунку бійця Нацгвардії вже 5 збитих російських літаків

Минулого тижня бійці Нацгвардії підбили два ворожих літаки Су-25 та спільно з артилеристами ЗСУ знищили дві російські артсистеми “Нона-К”. Також вони провели евакуацію понад 20 осіб з прифронтових міст.

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

“Цього тижня військовослужбовцем Нацгвардії, до речі, строкової служби, з ПЗРК було підбито два ворожі штурмові літаки Су-25. На рахунку героя-гвардійця вже п’ять ворожих літаків”, – повідомив начальник оперативного управління штабу Нацгвардії генерал-майор Олексій Надточий.

Як він додав, на Донечинні бійці Нацгвардії отримали інформацію, що в одному з прифронтових містечок знаходяться дві жінки з маленькими дітьми. При цьому одна дитина була у важкому стані, а сам населенний пункт знаходиться під щільним острілом ворога.

Військовослужбовці батальйону НГУ ім. Кульчицького організували групу прикриття та групу евакуації, жінки з дітьми були врятовані і тепер знаходяться під наглядом лікарів у шпиталі.

“Вдалося евакуювати ще 20 осіб з прифронтового містечка, спільно з співробітниками Нацполіції, ДСНС, гвардійці спланували та організували евакуацію місцевого населення. Невеликими групами військовослужбовці Нацгвардії вивезли людей на більш безпечну територію”, – зазначив Олексій Надточий.

Крім того, цього тижня підрозділи Нацгвардії спільно зі СБУ та Нацполіцією проводили антитерористичні заходи поблизу військових об’єктів, об’єктів транспортної та критичної інфраструктури Рівненської області, пошукові заходи для виявлення осіб, які можуть бути причетними до можливих терористичних (диверсійних) посягань та діяти в інтересах противника.

Під час відпрацювання було перевірено 10 населених пунктів та близько 1 тис. осіб. Було затримано 11 осіб, яких передано для поглибленої перевірки органам СБУ та поліції.

Авіаційні бази НГУ здійснили для вогневого ураження противника 11 вертольотовильотів, аеромедична евакуація та транспортні перевезення – 47 вертольотовильотів.

Також водолазні групи НГУ продовжують розмінування та обстеження русла Дніпра. За тиждень обстежено 13,5 км.

Бійці Нацгвардії виконують завдання на 188 блокпостах у 16 областях України, із них 35 – в Києві та прилеглих районах.

Нагадаємо, підрозділи розвідки Нацгвардії України спільно з артилеристами 40 бригади ім. Великого князя Вітовта знищили дві російські "Нони".