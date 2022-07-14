Зеленський вручив захисникам України ордени "Золота Зірка"

Президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно.

Про це повідомляє Офіс президента.

Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці.

"Це не просто церемонія – це прояв найвищої вдячності від імені всього українського народу тим, чия мужність, мудрість на полі бою зберігають Україну, зберігають життя мільйонів наших громадян", - наголосив президент

Також Зеленський зазначив, що у жорстокій війні, яку розпочала Росія, вирішується доля українського народу.

Фото: president.gov.ua

"Усі покоління українців, які житимуть на цій землі, завжди пам’ятатимуть подвиг тих, хто зупинив російську навалу й наближає нашу перемогу. Тисячі людей віддали свої життя за волю й незалежність України", - сказав він.

Президент додав, що сьогодні вручає 14 орденів, за якими – не просто подвиги героїв, а врятовані життя людей і обов’язкова поразка російських окупантів.

Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, 5 липня, в День Національної поліції України, Зеленський зустрівся з правоохоронцями, вручив державні нагороди та присвоїв спеціальні звання.