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Зеленський вручив захисникам України ордени "Золота Зірка"

Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці.

Зеленський вручив захисникам України ордени "Золота Зірка"
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно.

Про це повідомляє Офіс президента.

Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці.

"Це не просто церемонія – це прояв найвищої вдячності від імені всього українського народу тим, чия мужність, мудрість на полі бою зберігають Україну, зберігають життя мільйонів наших громадян", - наголосив президент

Також Зеленський зазначив, що у жорстокій війні, яку розпочала Росія, вирішується доля українського народу.

Фото: president.gov.ua

"Усі покоління українців, які житимуть на цій землі, завжди пам’ятатимуть подвиг тих, хто зупинив російську навалу й наближає нашу перемогу. Тисячі людей віддали свої життя за волю й незалежність України", - сказав він.

Президент додав, що сьогодні вручає 14 орденів, за якими – не просто подвиги героїв, а врятовані життя людей і обов’язкова поразка російських окупантів.

Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, 5 липня, в День Національної поліції України, Зеленський зустрівся з правоохоронцями, вручив державні нагороди та присвоїв спеціальні звання.

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