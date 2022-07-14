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Київрада проголосувала за створення ландшафтного заказника "Протасів Яр"

Рішення підтримали 85 депутатів.

Київрада проголосувала за створення ландшафтного заказника "Протасів Яр"
Фото: Макс Требухов

Депутати Київської міської ради проголосували за створення ландшафтного заказника "Протасів Яр".

Про це повідомили в пресслужбі Київради.

85 депутатів проголосували "за".

"Над проектом цього рішення ми працювали разом з активістом Романом Ратушним, який боровся за збереження Протасового Яру зеленою зоною столиці. І який героїчно загинув, захищаючи Україну від навали російських варварів. Створення заказника – це вшанування пам‘яті Романа Ратушного і свідчення того, що його справа і справа багатьох киян, які боролися за цю зелену зону, була не марною", - заявив очільник Києва Віталій Кличко.

Він додав, що "Протасів Я" "врятували від забудови". 

"Він є ландшафтним заказником! І буде радувати не одне покоління киян", – наголосив Кличко.

Нагадаємо, Віталій Кличко заявив, що буде відстоювати від забудови "Протасів Яр" у пам'ять про його захисника, загиблого бійця Романа Ратушного. На цьому очільник столиці наголосив 18 червня під час прощання із загиблим Романом Ратушним.

У січні цього року Касаційний адміністративний суд визнав законним рішення Київської міської ради про заборону будівництва в парку.

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