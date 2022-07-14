На Луганщині повідомили про підозру "головному інспектору митного посту", який співпрацював з окупантами

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Підозру в колабораціонізмі отримав так званий "головний інспектор митного посту" на тимчасово окупованій Луганщині.

Про це повідомили в Луганській обласній прокуратурі.

"Під час слідства встановлено, що наприкінці квітня – на початку травня 2022 року 51-річний чоловік вступив у злочинну змову з представниками ворожих сил та добровільно обійняв посаду «головного інспектора митного посту "Старобільськ" Державного митного комітету ЛНР", - розповіли в прокуратурі.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна чи без такої.

Досудове розслідування проводять слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, раніше прокурори Білокуракинського відділу Сватівської окружної прокуратури Луганщини повідомили про підозру начальнику Білокуракинського відділення так званого "державного банку ЛНР".

У колабораціонізмі звинуватили колишнього майора міліції області, який отримав посаду начальника Сватівської "міліції" так званої "ЛНР" як заохочення за роботу на окупантів.