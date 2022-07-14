Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Чому Захід боїться поразки Росії
Чому Захід боїться поразки Росії
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
Зруйнований міст через Псел на Сумщині планують відновити до кінці серпня, - Живицький
Зруйнований міст через Псел на Сумщині планують відновити до кінці серпня, - Живицький
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Ворог вранці двічі вдарив по Краматорську
Ворог вранці двічі вдарив по Краматорську
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Авіація ЗСУ завдала потужних авіаударів по противнику в районі Новопетрівки на Херсонщині
Авіація ЗСУ завдала потужних авіаударів по противнику в районі Новопетрівки на Херсонщині
ГоловнаСуспільствоПодії

На Луганщині повідомили про підозру "головному інспектору митного посту", який співпрацював з окупантами

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

На Луганщині повідомили про підозру "головному інспектору митного посту", який співпрацював з окупантами
Фото: EPA/UPG

Підозру в колабораціонізмі отримав так званий "головний інспектор митного посту" на тимчасово окупованій Луганщині.

Про це повідомили в Луганській обласній прокуратурі.

"Під час слідства встановлено, що наприкінці квітня – на початку травня 2022 року 51-річний чоловік вступив у злочинну змову з представниками ворожих сил та добровільно обійняв посаду «головного інспектора митного посту "Старобільськ" Державного митного комітету ЛНР", - розповіли в прокуратурі.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна чи без такої.

Досудове розслідування проводять слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, раніше прокурори Білокуракинського відділу Сватівської окружної прокуратури Луганщини повідомили про підозру начальнику Білокуракинського відділення так званого "державного банку ЛНР".

У колабораціонізмі звинуватили колишнього майора міліції області, який отримав посаду начальника Сватівської "міліції" так званої "ЛНР" як заохочення за роботу на окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також