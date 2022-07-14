Росія скоїла новий воєнний злочин під час Конференції в Гаазі щодо її відповідальності в Україні, - Кулеба

Глава МЗС закликав міжнародних партнерів розглянути можливість укладення угоди про створення Спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України.

Росія постане перед судом за кожну краплину української крові та сліз.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на власній сторінці у Twitter.

"Поки в Гаазі триває Конференція щодо відповідальності Росії за злочини в Україні під керівництвом міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстри, РФ скоює ще один військовий злочин. Серед постраждалих від ракетного удару по Вінниці щонайменше одна дитина. За кожну краплю української крові та сльози ми будемо судити російських військових злочинців" - написав у твіті Кулеба.

Сьогодні, 14 липня, в Гаазі розпочалася Міжнародна конференція щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні. На ній глава українського зовнішньополітичного відомства закликав міжнародних партнерів розглянути можливість укладення угоди про створення Спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України.

Нагадаємо, сьогодні РФ завдала удару по Вінниці високоточними керованими ракетами "Калібр" з підводного човна в Чорному морі.