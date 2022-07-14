​Росіяни облаштували в драмтеатрі окупованого Херсона склад боєприпасів, - розвідка

Окупанти чекають на приїзд пропагандистів з РФ напередодні "референдуму".

У драматичному театрі імені Миколи Куліша в Херсоні російські окупанти облаштували склад артилерійських боєприпасів.

Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram-каналі.

"У приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських боєприпасів. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12 липня. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними розвідки, окупанти очікують на прибуття російських політтехнологів для проведення "референдуму". Їх планують розмістити в готелі "Бордо", який взято під посилену озброєну охорону.

У тимчасово окупованому місті також уже поширюють другий номер російської газети "Надднепрянская правда". У порівнянні з першим випуском, тираж збільшено вчетверо – до 40 тисяч примірників. Серед заголовків: "Херсон получит: паспорта, связь, российские банки", "Новости СВО", "Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся" тощо.

У Міноборони також додали, що на територію мобільного госпіталю в Херсоні росіяни перемістили два КамАЗи з пораненим особовим складом (приблизно 40 осіб).

Нагадаємо, росіяни хочуть провести псевдореферендум на Херсонщині восени 2022 року. Москва готова фальсифікувати голосування для досягнення результату, тому окупанти викрали з Держархіву списки виборців за 2019 рік.

Тим часов в окупованому Херсоні триває народний спротив російським загарбникам. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк раніше прокоментував заяву окупаційної "влади" Херсона щодо наміру "приєднатися до Росії". Він наголосив, що українська армія обов'язково звільнить місто.