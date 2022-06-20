У Херсоні окупанти викрали з Держархіву списки виборців за 2019 рік

Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо викрадення окупаційною владою виборчої документації з Державного архіву Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

Зазначається, що в тимчасово окупованому Херсоні окупанти увірвалися до Державного архіву області та викрали виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік.

За попередньою версією, персональні дані виборців міста Херсона та області можуть бути використані окупантами для організації псевдореферендуму для зміни територіальних меж України.

Повідомлення про злочин надійшло від представника Держархіву. За його словами, 7 червня до приміщення прийшли троє невстановлених чоловіків, які мали посвідчення працівника новоствореної окупаційною владою російської федерації "військово-цивільної адміністрації". Окупанти погрожували працівникам установи застосуванням автоматичної зброї, таким чином вони незаконно вилучили з архіву 15 коробок з документацією. Там були і списки виборців з чергових виборів президента в 2019 році.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники планують провести псевдореферендум на тимчасово окупованій території Херсонщини у 2023 році.

За попередніми підрахунками, з березня з тимчасово окупованого Херсона виїхали близько 45% мешканців. При цьому офіційних зелених коридорів окупанти робити не дозволяли, тому люди ризикували життям і виїжджали, організовуючись у колони.

11 травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву окупаційної "влади" Херсона щодо наміру "приєднатися до Росії". Він наголосив, що українська армія обов'язково звільнить місто. Раніше російські ЗМІ почали поширювати заяву херсонського колаборанта Кирила Стремоусова про намір звернутися до Путіна з проханням "приєднати регіон до складу Росії".