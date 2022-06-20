У кафе Херсона розстріляли двох окупантів

В одному з кафе захопленого Херсона були розстріляні двоє російських військових, один дістав поранення.

Про це пише у Facebook ОК “Південь”.

“Днями в окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу російських військ замовили собі в одному із закладів харчування на набережній міста шашлик”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, “враховуючи поведінку даних клієнтів, їх мародерське минуле і негідне походження, для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматної черги”.

“Два чеки по 200, та 1 – 300 … яскравих вражень від вечері отримали геть не поважні гості закладу. Той, що 300 – покращує тепер своє становище (і не тільки фінансове) в одній з лікарень тимчасово окупованого Криму. А ті, що вклалися в 200 – так само епічно вкладатимуться і в чорні мішки для сміття”, – підсумували у ОК “Південь”.

Нагадаємо, окупанти не довіряють місцевим колаборантам у Херсоні і почали замінювати їх кадрами з ОРДЛО.