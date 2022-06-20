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Російські загарбники почали повільну ексгумацію тіл померлих у Маріуполі

Через спеку тіла одразу ховають у братських могилах.

Російські загарбники почали повільну ексгумацію тіл померлих у Маріуполі
Скріншот відео
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Окупанти почали повільну ексгумацію померлих. Викопують трупи, вантажать на трактори і звозять у “морг на метро”. Реєстрація ведеться виключно за участі близьких.

Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Через спеку з моргу – одразу до поховання в братських могилах. Не завжди зі встановленням номерів. Поводження із загиблими як зі сміттям стало нормою”, – зазначив Андрющенко.

Він додав, що питна вода залишається проблемою номер один у захопленому місті. Попри анонсовану окупантами доставку води раз на тиждень, набрати її мають можливість не всі мешканці.

У деяких районах, де частково з’явилось водопостачання, розв'язують проблему завдяки використанню технічної води замість питної. Для мешканців Лівобережного району проблема залишається невирішеною.

“Через проблеми з гуманітаркою (непрацездатні вже майже не отримують) та наявністю пенсій до “супермаркетів” люди стоять у черзі на спеці буквально за шматком хліба по 3-4 години. Ціни стрімко підвищились одразу з появою грошей у маріупольців”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі мешканці тимчасово окупованого міста, яким потрібно поховати загиблих родичів, вимушені довго чекати на труни. А трупи в цей час зберігаються посеред вулиці і навіть зникають. Цим і користуються ділки: за 20 тисяч гривень вони обіцяють "порішати" усі проблеми та провести поховання. 

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