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Більшість житлових кварталів Сєвєродонецька захоплена ворогом, ЗСУ контролюють третину міста, – міський голова

Українські оборонці під цілодобовими обстрілами тримають лінію оборони.

Більшість житлових кварталів Сєвєродонецька захоплена ворогом, ЗСУ контролюють третину міста, – міський голова
Фото: Сергій Гайдай

У Сєвєродонецьку росіяни окупували більшу частину житлових кварталів. Однак понад третину міста контролюють ЗСУ.

З захопленої частини міста росіяни вивозять мирних мешканців, щоб зайняти в їхніх будинках позиції. Українців везуть на підконтрольні ворогу території, повідомив міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

"Наші хлопці тримають оборону, фактично цілодобово знаходячись у вуличних боях, при цьому їх розстрілюють і з артилерії, і з мінометів, і крупнокаліберної артилерії, періодично авіанальоти. Сиплеться зброя їм на голову майже цілодобово", – розповів він.

За словами Стрюка, росіяни кидають все нову й нову силу, щоб штурмувати місто. ЗСУ неймовірними зусиллями тримають лінію оборону.

Лисичанськ почали обстрілювати так само, як і Сєвєродонецьк. Там досить небезпечно, ворог бʼє по житлових будинках, шляхах сполучення, інфраструктурі. 

Нагадаємо, за вчора росіяни пошкодили в Гірському Луганської області одразу 19 будинків. У Врубівці було пошкодили сім будинків, у Лисичанську обстріляли декілька адміністративних будівель.

На Сєвєродонецькому напрямку противник проводить цілодобову повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10" і веде штурмові дії для встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. 

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