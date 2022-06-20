Росія збільшила корабельне угруповання в Чорному морі, – ОК "Південь"

Окупанти також активізували повітряні удари, бо не можуть просуватися сушею.

На південному напрямку фронту ворог тримається оборонних рубежів, але намагається проводити повітряну розвідку, завдавати ракетних ударів і бити з артилерії по позиціях захисників і звільнених населених пунктах.

Російська війська активізували повітряні удари, бо вони є скованими в просуванні суходолом, повідомили в Оперативному командуванню "Південь". Окрім того, ворог збільшив корабельне угруповання в акваторії Чорного моря. Тепер там перебувають три надводних і три підводних носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет, а також три великі десантні кораблі.

Біля Апостолового винищувач росіян завдав проти нашого бомбардувальника удару ракетою класу "повітря-повітря". Атака вдалою для ворога не була – український пілот майстерно ухилився від атаки.

"На Херсонщині ворожий Ка-52 намагався вдарити по наших позиціях, але віддав перевагу маневру і втечі під вогнем гідної відсічі", – додали в ОК.

На Миколаївщині наш зенітно-ракетний підрозділ влучно знищив безпілотний розвідник.

За 19 червня ворог унаслідок зіткнення з українськими захисниками за південним напрямком втрати 28 осіб, 152-мм гармату-гаубицю, танк і два військових авто.

Нагадаємо, що ще станом на 15 червня Росія тримала в акваторії Чорного моря два ракетні кораблі та підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами. Один великий десантний корабель декларував збереження намірів на десантну операцію.

17 червня в акваторії Чорного моря Військово-морські сили ЗСУ поцілили в російський буксир "Васілій Бєх". Буксир саме здійснював доставку боєприпасів, озброєння і особового складу чорноморського флоту. Судно затонуло.