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Два ракетні кораблі та підводний човен РФ споряджені 20 крилатими ракетами, – ОК “Південь”

Корабельне угруповання ворожого флоту у Чорному морі знову переформатовано. 

Два ракетні кораблі та підводний човен РФ споряджені 20 крилатими ракетами, – ОК “Південь”
Фото: slovoidilo.ua

Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря знову переформатовано. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

До нього входять два ракетні кораблі та підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами.

Техніка продовжує створювати загрозу ракетної атаки з моря.

“Один великий десантний корабель декларує збереження намірів на десантну операцію”, – додали в ОК.

Нагадаємо, командування Чорноморського флоту Росії використовує цивільні кораблі для прикриття військових.

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