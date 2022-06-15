Два ракетні кораблі та підводний човен РФ споряджені 20 крилатими ракетами, – ОК “Південь”

Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря знову переформатовано.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
До нього входять два ракетні кораблі та підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами.
Техніка продовжує створювати загрозу ракетної атаки з моря.
“Один великий десантний корабель декларує збереження намірів на десантну операцію”, – додали в ОК.
Нагадаємо, командування Чорноморського флоту Росії використовує цивільні кораблі для прикриття військових.