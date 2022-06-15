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В Празі закриють центр для прийому українських біженців

Вимушені переселенці з України зможуть реєструватись в інших регіонах Чехії.

В Празі закриють центр для прийому українських біженців
Фото: EPA/UPG

В ніч на четвер, 16 червня, влада Праги закриє центр у районі Височани, який приймав біженців з України.

Про це повідомляє Czech Radio.

Закриття центру пов'язано з перевантаженістю чеської столиці порівняно з іншими регіонами та недостатньою пропускною здатністю.

Як зазначив віцепрем'єр-міністр та голова МВС Віт Ракушан, центри допомоги нормалізують графік роботи з початку літніх канікул і, залежно від кількості біженців, можуть, наприклад, скоротити години роботи.

Нагадаємо, у Празі відбулася заміна навігаційних таблиць на нещодавно перейменованій вулиці Українських Героїв, де розташовані консульство та посольство Росії у Чеській Республіці

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