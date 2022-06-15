Уряд США надішле в Україну додаткові реактивні системи залпового вогню, - Пентагон

Чотири високомобільні артилерійські ракетні системи M142 або HIMARS, які були відправлені в Україну, поки що є лише відправною точкою.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на заступника міністра оборони США з питань політики Коліна Кала.

“Ми збираємося надати українцям те, що їм потрібно для переслідування цілей на території України”, – сказав Кал, назвавши надіслану на даний момент зброю "початковим траншем".

США можуть надіслати додаткові HIMARS після того, як українські війська продемонструють, що можуть ефективно їх використовувати. Українські бійці проходять навчання, яке, як очікується, триватиме три тижні.

Високопоставлені українські чиновники вказали, що їм потрібно мінімум 60 реактивних систем залпового вогню, якщо вони хочуть мати будь-яку надію розгромити наступ Росії. Великобританія також пообіцяла постачати подібну зброю.

На думку Кала, Путін не задовольниться тим, щоб просто захопити частину східної України.

Він додав, що зараз в певній мірі є правдою те, що росіяни досягають успіху на сході України, проте є великі жертви з обох сторін.