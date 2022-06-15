У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний (доповнено)
У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний (доповнено)
У районі Снігурівки на Миколаївщині відбувся повітряний бій з окупантами
У районі Снігурівки на Миколаївщині відбувся повітряний бій з окупантами
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
Мешканців Миколаєва закликали зробити запаси води
Мешканців Миколаєва закликали зробити запаси води
На Тернопільщині сили ППО збили кілька ракет (уточнено)
На Тернопільщині сили ППО збили кілька ракет (уточнено)
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСвіт

Уряд США надішле в Україну додаткові реактивні системи залпового вогню, - Пентагон

Українські чиновники запитують десятки систем, щоб запобігти нападу Росії.

Уряд США надішле в Україну додаткові реактивні системи залпового вогню, - Пентагон
Фото: EPA/UPG

Чотири високомобільні артилерійські ракетні системи M142 або HIMARS, які були відправлені в Україну, поки що є лише відправною точкою.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на заступника міністра оборони США з питань політики Коліна Кала.  

“Ми збираємося надати українцям те, що їм потрібно для переслідування цілей на території України”, – сказав Кал, назвавши надіслану на даний момент зброю "початковим траншем".

США можуть надіслати додаткові HIMARS після того, як українські війська продемонструють, що можуть ефективно їх використовувати. Українські бійці проходять навчання, яке, як очікується, триватиме три тижні.

Високопоставлені українські чиновники вказали, що їм потрібно мінімум 60 реактивних систем залпового вогню, якщо вони хочуть мати будь-яку надію розгромити наступ Росії. Великобританія також пообіцяла постачати подібну зброю.

На думку Кала, Путін не задовольниться тим, щоб просто захопити частину східної України.

Він додав, що зараз в певній мірі є правдою те, що росіяни досягають успіху на сході України, проте є великі жертви з обох сторін.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готові надати усе необхідне для перемоги України. Так глава Пентагона Ллойд Остін прокоментував на брифінгу прохання української сторони надати 300 РСЗВ та 1000 гаубиць.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також