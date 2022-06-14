Італійці допоможуть відновлювати зруйнований росіянами Ірпінь

Сьогодні, 14 червня, Ірпінь уклав Меморандум про співпрацю з Венеціанським університетом ІУАВ та “Конфедерацією італійської промисловості” в Україні”.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

“Разом ми плануємо залучити найкращих фахівців щодо комплексного відновлення території та інфраструктури Ірпеня”, - повідомив Маркушин.

Він додав, що почесний консул України в Італії Марко Тосон пообіцяв, що “Конфедерація італійської промисловості” в Україні” об’єднає італійські компанії для технічної та будівельної частини робіт і проектів реконструкції Ірпеня.

Нагадаємо, японський архітектор Хірокі Мацура побував у звільненому від російських військових Ірпені і розробить майстер-план міста.