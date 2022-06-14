Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
Мешканців Миколаєва закликали зробити запаси води
Мешканців Миколаєва закликали зробити запаси води
У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний (доповнено)
У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний (доповнено)
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
На Тернопільщині сили ППО збили кілька ракет (уточнено)
На Тернопільщині сили ППО збили кілька ракет (уточнено)
У районі Снігурівки на Миколаївщині відбувся повітряний бій з окупантами
У районі Снігурівки на Миколаївщині відбувся повітряний бій з окупантами
ГоловнаСуспільствоВійна

Італійці допоможуть відновлювати зруйнований росіянами Ірпінь

Влада Ірпеня провела перемовини з італійськими організаціями.

Італійці допоможуть відновлювати зруйнований росіянами Ірпінь
Фото: Facebook Олександра Маркушина

Сьогодні, 14 червня, Ірпінь уклав Меморандум про співпрацю з Венеціанським університетом ІУАВ та “Конфедерацією італійської промисловості” в Україні”.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

“Разом ми плануємо залучити найкращих фахівців щодо комплексного відновлення території та інфраструктури Ірпеня”, - повідомив Маркушин.

Він додав, що почесний консул України в Італії Марко Тосон пообіцяв, що “Конфедерація італійської промисловості” в Україні” об’єднає італійські компанії для технічної та будівельної частини робіт і проектів реконструкції Ірпеня.

Нагадаємо, японський архітектор Хірокі Мацура побував у звільненому від російських військових Ірпені і розробить майстер-план міста

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також