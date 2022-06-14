Поліція підозрює мешканця Києва у причетності до колабораційної діяльності

Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за пропаганду війни.

53-річний підозрюваний закликав у соцмережі підтримувати дії російських окупантів. Також він закликав до невизнання державного суверенітету України на тимчасового окупованих територіях.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.

“Правопорушник здійснював свою діяльність через одну з популярних російських соціальних мереж, де на своїй сторінці розміщував текстові та графічні матеріали з відповідними закликами. Розміщені матеріали містили також пропаганду про визнання правомірності дій російської федерації у 2014 році, а також інформації щодо незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих росією”, - повідомили в Нацполіції.

Правоохоронці також додали, що чоловік створював фото та відео-контент, в якому звертався до українців та росіян із виправдовуванням збройної агресії Росії проти України.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, 5 червня співробітники патрульної поліції Києва виявили чотирьох осіб які, ймовірно, співпрацюють із Росією. Одного затримали в Оболонському районі Києва, а ще трьох - у Дарницькому.