Вчора, 5 червня, співробітники патрульної поліції Києва виявили чотирьох осіб які, ймовірно, співпрацюють із Росією. Одного затримали в Оболонському районі Києва, а ще трьох - у Дарницькому.
Про це повідомила Патрульна поліція Києва.
На одному із блокпостів у Оболонському районі поліцейські помітили, що пасажир міжміського автобуса нервує та постійно плутається у своїй особистій інформації. Також він не зміг чітко назвати своє ім'я та адресу проживання. Патрульні спільно з прикордонниками встановили особу 54-річного чоловіка, який, ймовірно, учасник незаконних збройних формувань на сході країни.
Цього ж дня у Дарницькому районі, неподалік місця ранкового обстрілу, патрульні затримали трьох чоловіків, які фотографували руйнування, завдані російськими крилатими ракетами.
Вони пересилали ці знімки на номер абонента російського оператора.
Нагадаємо, контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки Укроборонпрому викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь Росії.