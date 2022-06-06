Вчора, 5 червня, співробітники патрульної поліції Києва виявили чотирьох осіб які, ймовірно, співпрацюють із Росією. Одного затримали в Оболонському районі Києва, а ще трьох - у Дарницькому.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

На одному із блокпостів у Оболонському районі поліцейські помітили, що пасажир міжміського автобуса нервує та постійно плутається у своїй особистій інформації. Також він не зміг чітко назвати своє ім'я та адресу проживання. Патрульні спільно з прикордонниками встановили особу 54-річного чоловіка, який, ймовірно, учасник незаконних збройних формувань на сході країни.

Цього ж дня у Дарницькому районі, неподалік місця ранкового обстрілу, патрульні затримали трьох чоловіків, які фотографували руйнування, завдані російськими крилатими ракетами.

Фото: Пресслужба Патрульної поліції Києва

Фото: Пресслужба Патрульної поліції Києва

Вони пересилали ці знімки на номер абонента російського оператора.

Фото: Пресслужба Патрульної поліції Києва

Фото: Пресслужба Патрульної поліції Києва

Нагадаємо, контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки Укроборонпрому викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь Росії.