МАГАТЕ хоче відправити місію на Запорізьку АЕС, окуповану росіянами

Керівництво Міжнародної агенції з атомної енергії при ООН (МАГАТЕ) займається організацією місії на окуповану росіянами Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє Голос Америки.

“Я активно працюю, щоб погодити, організувати та очолити міжнародну місію МАГАТЕ (IAEA) на найбільшу в Україні атомну електростанцію, на Запорізьку АЕС, яка є найбільша в Європі, для виконання на місці необхідних робіт з ядерної безпеки, охорони та захисту”, - заявив генеральний директор агенції Рафаель Маріано Гроссі.

Він зазначив, що рівень небезпеки на Запорізькій АЕС, яка залишається під контролем російських військ, є однією із найбільш критичних проблем в усьому світі.

“З боку України є стурбованість через перебої в ланцюгу постачання запчастин до Запорізької АЕС. Це означає, що зараз принаймні п’ять із семи обов'язкових рівнів безпеки - під загрозою”, - заявив Гроссі.

Також, додав він, має місце втрата передачі даних із Запорізької АЕС до МАГАТЕ.

Нагадаємо, на Запорізькій атомній електростанції склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали.

Раніше повідомлялось, що на майданчику Запорізької атомної електростанції перебувають близько 500 окупантів. Вони розмістили там танки, "Урал", бронетранспортери, вибухівку і зброю – усе це створює небезпеку і не може перебувати поблизу атомних обʼєктів.