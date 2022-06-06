Мешканцю Слов’янська, який передавав окупантам дані про ЗСУ, повідомили про підозру, – прокуратура

По телефону повідомляв загарбникам з ОРДО, де в місті перебувають українські захисники.

Затримали 50-річного жителя Слов'янська, який передавав окупантам інформацію про розташування в місті українських захисників.

Про це повідомили у відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Затриманий повідомляв по телефону загарбникам з ОРДО про розташування на території Слов'янська військовослужбовців ЗСУ та інших українських військових формувань.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру і вирішують питання про ображання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затриманому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років.

Нагадаємо, колаборанти відкрили в Херсоні філію "Єдиної Росії".

За даними Міноборони, українці надіслали в чат-бот єВорог понад 700 заявок про колаборантів.