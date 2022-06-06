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У Дії з'явилася можливість сформувати витяг про місце проживання з реєстру територіальної громади, - ДМС

На сформований витяг автоматично буде наноситись унікальний електронний ідентифікатор (QR-код).

У Дії з'явилася можливість сформувати витяг про місце проживання з реєстру територіальної громади, - ДМС
Фото: Дія

На Єдиному державному вебпорталі електронних послуг "Дія" з'явилася можливість сформувати витяг із реєстру територіальної громади.

Про це повідомили в Державній міграційній службі.

Таку можливість розробила служба спільно з Мінцифри.

"Витяг з реєстру територіальної громади формуватиметься засобами відомчої інформаційної системи ДМС України з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Отримати його через портал "Дія" особа зможе після проходження електронної ідентифікації та автентифікації", - розповіли в ДМС.

У витягу буде інформація про особу, адресу та дату задекларованого/зареєстрованого місця її проживання (перебування), а також адресу й дату зняття з задекларованого місця чи відомості про скасування реєстрації.

"Влаштувати дитину до садочка чи школи, оформити шлюб, стати на військовий облік — для всього цього необхідно мати документ, який підтверджує ваше місце проживання. З 1 грудня 2021 року для власників паспортів-книжечок та ID-карток таким підтвердженням є витяг з реєстру територіальної громади. Раніше по нього треба було ходити до відповідних органів реєстрації та відстоювати черги. Тепер замість паперової довідки — електронний витяг, а замість відвідування держустанов — портал "Дія", - зазначили в Мінцифри.

У міграційній службі додали, що на сформований витяг автоматично буде наноситись унікальний електронний ідентифікатор (QR-код). За його допомогою можна буде пред’явити витяг під час отримання адміністративних чи соціальних послуг. 

У ДМС також додали, що витяг формуватиметься відповідно до даних реєстрів територіальних громад станом на 23 лютого цього року.

Щоб отримати такий витяг, необхідно авторизуватися на порталі "Дія", вибрати послугу "Витяг з реєстру територіальної громади" і натиснути "Отримати витяг", розповіли в Міністерстві цифрової трансформації. 

Електронний документ можна завантажити на порталі та зберегти на смартфоні чи зручному носії.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" з'явиться послуга "усиновлення", з допомогою якої можна подати заявку на первинну консультацію. Також у Дії для бізнесу додали єДекларацію, яка замінить 374 види різних дозвільних документів.

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