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Уже 80 дитсадків працює відсьогодні на Київщині, - Кулеба

Дистанційно продовжують працювати 257 закладів дошкільної освіти.

Уже 80 дитсадків працює відсьогодні на Київщині, - Кулеба
Фото: vechirniy.kyiv.ua

У Київській області від 6 червня в очному форматі працює 80 закладів дошкільної освіти, до яких зараховано 2977 дітей

Про це повідомив керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, роботу відновили лише ті дитячі садки, у яких або поруч із якими є укриття.

"З них 59 закладів комунальної форми власності та 21 приватний дошкільний заклад. Наразі в Київській області дистанційно продовжують працювати 257 закладів дошкільної освіти, у яких отримують освіту 11947 дітей, з них 637 із родин внутрішньо переміщених осіб", - зазначив Кулеба.

Він додав, що невдовзі планують відкрити ще більшу кількість дитсадків, щоб батьки мали змогу працювати.

Нагадаємо, станом на 17 травня на Київщині повноцінно запрацював 61 дитсадок, дистанційно функціонували ще 257.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що в місті з 1 червня відкриють частину дитсадків. А для того, щоб дитину прийняли в заклад, необхідно пред'явити адміністрації дитсадка довідку від обох батьків про те, що вони працюють.

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