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“Слово “холера” звучить всередині міста”. Окупанти почали зачиняти Маріуполь на карантин

Гуманітарна ситуація в Маріуполі стає все гіршою.

 

“Слово “холера” звучить всередині міста”. Окупанти почали зачиняти Маріуполь на карантин
Фото: Telegram/Андрющенко Time

Росіяни починають зачиняти Маріуполь на карантин. Є інформація, що у Ростові на Дону готуються окремі інфекційні відділення для російських військових.

Про це під час всеукраїнського телемарафону UArazom сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Ми спостерігаємо, як місто зачиняється. Крім того, почала надходити інформація, що російська сторона у Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапляти внаслідок епідемії, і слово "холера" звучить всередині міста, всередині окупаційної влади і їх кураторів", – повідомив він.

Андрющенко додав, що просто закрити місто – найцинічніший варіант боротьби з епідемією.

Гуманітарна ситуація стає все гіршою: питну воду мешканці окупованого Маріуполя отримують раз на два дні, є також проблема з їжею. Окупанти повідомили, що безкоштовну їжу з 1 липня отримуватимуть лише пенсіонери та інваліди.

Нагадаємо, Петро Андрющенко повідомив сьогодні про оголошення фейкової евакуації до Запоріжжя. Канали в соцмережах розповсюдили недостовірні дані про вивіз людей з тимчасово окупованого міста. У цих повідомленнях зазначено, що збір проводиться з району Порт Сіті під патронатом ООН і Червоного Хреста.

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