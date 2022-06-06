Пораненого на фронті Масі Найєма прооперували, він у важкому стані

Наступні кілька днів будуть вирішальними в його відновленні.

Сьогодні вночі було прооперовано адвоката та військового Масі Найєма, його стан важкий.

Про це написав у Facebook його брат, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Брат живий, його прооперували. У нього тяжке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток і внутрішньочерепна гематома. Зараз його стан ще тяжкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання. Лікарі кажуть, що наступні кілька діб будуть вирішальними у відновленні", – написав Найєм.

Він подякував медикам, “які допомагають та продовжують підтримувати”.

Нагадаємо, 5 червня Масі Найєм отримав важке поранення голови під час бойових дій на Донбасі. Його доставили в Дніпро, в обласну лікарню імені Мечникова.

Масі Найєм – правозахисник, засновник юридичної компанії "Міллер". Брав участь у війні проти Росії ще під час її вторгнення в Донецьку і Луганську області. Після повномасштабного вторгнення повідомив, що знову повернувся до лав Збройних сил України.