​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії

Російська ракетна атака на Київ, яка сталася в неділю 5 червня, ймовірно, була спробою зірвати постачання західної військової техніки в Україну.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

Зазначається, що вранці 5 червня російські крилаті ракети повітряного базування Х-101 завдали удару по залізничній інфраструктурі, ймовірно, намагаючись зірвати поставки західної військової техніки українським підрозділам на передовій.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 June 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BwzT24DRlM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 6, 2022

Щодо ситуації на Донбасі, аналітики говорять про запеклі бої в Сєвєродонецьку. Також російські військові просуваються до Слов'янська, намагаючись оточити українські сили.

Щодо ситуації на морі, після втрати крейсера "Москва" у квітні російські сили, ймовірно, перекинули на острів Зміїний у західній частині Чорного моря кілька засобів протиповітряної оборони, зокрема системи SA-15 та SA-22.

Ймовірно, ця зброя призначена для протиповітряної оборони російських військових кораблів, що перебувають у районі острова Зміїний.

Активність Росії на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, зокрема експорту українського зерна.

Нагадаємо, 5 квітня окупанти завдали ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу в Києві. Унаслідок атаки було поранено одну людину, її госпіталізували. Ракети знищили цех, де ремонтували вагони для зерна.

Росіяни заявили, що завдали удару по наданих країнами Східної Європи танках і бронетехніці, які нібито знаходились на території ДВРЗ.