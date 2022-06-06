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Зеленський: "У нас є впевненість. Впевненість і міцність"

Президент розповів про відрядження до Запоріжжя та на позиції ЗСУ в районі Бахмута та Лисичанська.

Зеленський: "У нас є впевненість. Впевненість і міцність"
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський розповів про свою поїздку до Запорізької області, а також до Лисичанська та Бахмута.

Про це він розповів у відеозверненні.

"Сьогодні у мене нічне звернення, тому я коротко. Багато роботи було. Нескінченна доба. У нас є впевненість. Впевненість і міцність. Пишаюся кожним, кого зустрічаю. Був у Запорізькій області. Підтримав наших військових, нагородив кращих. Заслухав доповідь... Провів зустріч із головою обласної державної адміністрації, місцевим керівництвом поліції та служби безпеки, а також із деякими мерами тимчасово окупованих міст", - сказав президент.

Він також розповів, що зустрівся з маріупольцями, яким вдалося виїхати.

"Умови тимчасові, але не погані. Зрозумів складні їх питання. Думаю - вирішимо", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні президент відвідав Запорізьку область. Він також побував на позиціях захисників України в районі Бахмута та Лисичанська.

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