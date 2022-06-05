"Важливо нести правду", – Зеленський вшанував памʼять загиблого в Маріуполі литовського режисера

Мантас Кведравічус у 2016 році презентував стрічку про Маріуполь, а після початку повномасштабного вторгнення повернувся до цього міста, щоб фільмувати облогу.

Президент України Володимир Зеленський присвятив відеозвернення памʼяті литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, який загинув цієї весни в оточеному росіянами Маріуполі.

Він навів його цитату зі стрічки "Маріуполіс", випущеної Кведравічусом в 2016 році: "Якщо ми живемо в якомусь світі, ми чуємо якісь пісні або радіо, дивимось якесь кіно, це є всім тим, що створює нас, наш менталітет".

У цьому фільмі режисер хотів показати, як війна впливає на місто, як вона змінює людей. Президент зазначив, що саме мистецтво, культура формують людей і освічують їх, або навпаки – закривають у темряві та брехні.

"І це також може бути відповідальністю кіно, книжок, пісень і радіо. Саме тому важливо нести правду. Підтримувати мистецтво для життя, а не для тих, хто хоче це життя знищити. Українці памʼятатимуть Мантаса Кведравічуса саме таким", – додав президент.

Нагадаємо, на початку квітня колеги Кведаравічуса повідомили про його загибель. Він фільмував облогу Маріуполя. Однією з найвідоміших його робіт є "Маріуполіс", премʼєра якого відбулася 2016 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі.