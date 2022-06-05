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Зеленський відвідав передові позиції захисників у Запорізькій області

Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою. 

Зеленський відвідав передові позиції захисників у Запорізькій області
Фото: новинарня

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Запорізькій області.

Він ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краю оборони, повідомили в пресслужбі президента. 

Глава держави поспілкувався із військовими та вручив їм подарунки. 

"Хочу подякувати за велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас, нашу державу. Дякую кожному й кожній. Хочу побажати здоров’я вам і вашим сім’ям, які вас підтримують. Бережіть себе!" – сказав президент.

Присутні вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання.

Нагадаємо, наприкінці травня президент відвідував передові позиції нашого захисту в Харківській області. Незадовго до повномасштабного вторгнення Зеленський відвідав передову на Донеччині. 

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