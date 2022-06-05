Адвокат Масі Найєм важко поранений в ході бойових дій (доповнено)
Адвокат Масі Найєм важко поранений в ході бойових дій (доповнено)
Кейс Невзорова: хто наступний?
Кейс Невзорова: хто наступний?
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У Києві пролунали вибухи, постраждала одна людина (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, постраждала одна людина (оновлено)
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
ГоловнаСуспільствоВійна

У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга

3 червня він отримав несумісні з життям ушкодження. 

У бою з окупантами в Миколаївській області загинув командир 18 окремого батальйону 35 окремої бригади морської піхоти підполковник Сергій Миколайович Дердуга.

Сергій Дердуга
Фото: 35 бригада ім. контр-адмірала Михайла Остроградського в Facebook
Сергій Дердуга

3 червня під час наступальних дій він отримав чисельні осколкові вогнепальні поранення унаслідок зіткнення з противником, повідомили на сторінці в Facebook 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського. 

"Підполковник Сергій Дердуга народився у місті Ямпіль Вінницької области. Військову службу з гідністю ніс з 2001 року. Окремий батальйон морської піхоти очолив в 2019 році. Разом з підрозділом виконував бойові завдання в районі проведення Операції Об’єднаних Сил на сході України. Він був прикладом мужності, відваги та цілеспрямованості. Його серце було наповнене великою любов’ю до України", – зазначили його колеги.

Підполковник Сергій Дердуга нагороджений орденом Богдана Хмельницького IIІ ступеня

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також