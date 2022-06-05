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Бійці 128 бригади знищили бойовий вертоліт росіян "Алігатор"

Вертоліт перед падінням зробив у повітрі сальто.

Бійці 128 бригади знищили бойовий вертоліт росіян "Алігатор"
Фото: УНН

У 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді повідомили, що знищили бойовий вертоліт росіян Ка-52 "Алігатор" вартістю 16 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці 128 бригади.

"128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада знищила бойовий вертоліт росіян Ка-52 («Алігатор») пострілом із переносного ракетно-зенітного комплексу (ПЗРК)", - йдеться у повідомленні.

На відео видно момент влучення ракети, після чого вертоліт робить у повітрі сальто, падає на землю й вибухає. Як повідомляється, весь екіпаж вертольота загинув.

Як зазначають у бригаді, "Алігатор" за військовою номенклатурою вважається командирською машиною авіації рф. Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Нагадаємо, що водолази Нацгвардії підняли з дна Київського водосховища збитий російський гелікоптер та тіла його двох пілотів.

4 червня 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького знищила танки та бронетранспортер окупантів.

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