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Чоловік, який втік з виправної колонії на Полтавщині, самостійно повернувся у в'язницю

Засуджений прожив на волі два дні.

Чоловік, який втік з виправної колонії на Полтавщині, самостійно повернувся у в'язницю
Фото: dpsu.gov.ua

Чоловік, який здійснив втечу з виправної колонії у Полтавській області, самостійно повернувся до установи.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Полтавській області. 

Інформація про втечу засудженого з виправної колонії з’явилась 2 червня. Правоохоронці розпочали оперативно-розшукові заходи, щоб знайти втікача.

Але вже ввечері 4-го червня засуджений самостійно повернувся до установи.

Слідчі з’ясовують обставини події. 

Нагадаємо, для проживання особового складу окупаційної армії рашисти використали приміщення української виправної колонії на Херсонщині.

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