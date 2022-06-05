Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
У Дніпрі на підприємстві вибухнули газові балони, - Філатов
У Дніпрі на підприємстві вибухнули газові балони, - Філатов
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
СБУ затримала в Черкаській області агента ФСБ
СБУ затримала в Черкаській області агента ФСБ
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Путін зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, - Макрон
Путін зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, - Макрон
ГоловнаСуспільствоВійна

Гайдай: Можемо вибити росіян із Сєвєродонецька

Лисичанськ має більш важливе значення для українських військових. 

Гайдай: Можемо вибити росіян із Сєвєродонецька
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Українські військові здатні вибити окупантів із Сєвєродонецька. Однак, місто не має важливого стратегічного значення.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє "Суспільне".

"Тут військове командування має приймати рішення, тому що вибити росіян із Сєвєродонецька - можливо. Це завдання нам під силу. Єдине - а який буде наступний крок? Вони відійдуть і з важкої артилерії з авіацією знищать все. У стратегічному плані місто Сєвєродонецьк не має величезного значення", - заявив Гайдай.

Як зауважив голова Луганської ОВА, Лисичанськ має більш вигідніше значення для українських військових через своє розташування. Однак, враховуючи те, що Сєвєродонецьк, є обласним центром, відбиття міста підніме бойових дух українців, а росіян - деморалізує після їх "гучних" заяв про контроль.

"А як вони контролюють місто, де точаться бої? Тільки позавчора взяли шістьох полонених. Що ж це за контроль такий? Ми ж розуміємо, що вони просто брешуть", - додав Гайдай.

Нагадаємо, що за словами Гайдая, українські військові повернули контроль над половиною Сєвєродонецька.

За даними Генштабу, окупанти, за підтримки артилерії, ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, контролюють східну частину міста.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також