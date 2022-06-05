Гайдай: Можемо вибити росіян із Сєвєродонецька

Лисичанськ має більш важливе значення для українських військових.

Українські військові здатні вибити окупантів із Сєвєродонецька. Однак, місто не має важливого стратегічного значення.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє "Суспільне".

"Тут військове командування має приймати рішення, тому що вибити росіян із Сєвєродонецька - можливо. Це завдання нам під силу. Єдине - а який буде наступний крок? Вони відійдуть і з важкої артилерії з авіацією знищать все. У стратегічному плані місто Сєвєродонецьк не має величезного значення", - заявив Гайдай.

Як зауважив голова Луганської ОВА, Лисичанськ має більш вигідніше значення для українських військових через своє розташування. Однак, враховуючи те, що Сєвєродонецьк, є обласним центром, відбиття міста підніме бойових дух українців, а росіян - деморалізує після їх "гучних" заяв про контроль.

"А як вони контролюють місто, де точаться бої? Тільки позавчора взяли шістьох полонених. Що ж це за контроль такий? Ми ж розуміємо, що вони просто брешуть", - додав Гайдай.

Нагадаємо, що за словами Гайдая, українські військові повернули контроль над половиною Сєвєродонецька.

За даними Генштабу, окупанти, за підтримки артилерії, ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, контролюють східну частину міста.