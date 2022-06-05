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За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 29 людей

Дітей серед постраждалих немає.

За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 29 людей
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Миколаївській області

За минулу добу, 4 червня, росіяни обстріляли декілька районів Миколаївської області та сам Миколаїв.  

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. 

“Знову дісталося Баштанському, Миколаївському районам та містам Миколаїв і Очаків. Зокрема, в Миколаєві продовжилися обстріли житлових будинків в одному з районів – є загиблі та важкопоранені”, - йдеться у повідомленні. 

Замазєєва додала, що обстріли зафіксовані також в Березнегуватській, Широківській та Радсадівській громадах.

Загалом, за минулу добу у Миколаївській області поранення отримали 29 людей. Усі постраждалі доставлені у медзаклади і отримують необхідну допомогу. 

Голова облради додала, що в миколаївських лікарнях знаходяться 271 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 125 постраждалих отримало допомогу амбулаторно. 

Нагадаємо, військові РФ в ніч на 3 червня обстріляли з важкої артилерії Миколаїв та область, є загиблі і поранені. Також 1 червня окупанти обстріляли Миколаїв. Загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

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