Російські військові обстріляли Миколаїв, одна людина загинула

Військові РФ вночі обстріляли з важкої артилерії Миколаїв та область, є загиблі і поранені.

Про це повідомило у Facebook Оперативне командування "Південь".

"Миколаїв та передмістя за ніч двічі обстріляно зі ствольної важкої артилерії 152-го калібру. Вночі й зранку ворог гатив по Широківській громаді. Одна людина загинула, ще одну поранено. Пошкоджено присадибну ділянку, зруйновано будівлю ЦНАПу та два житлових будинки", – йдеться у повідомленні.

Також ворог обстріляв Березнегуватську громаду. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Зазначається, що окупанти активних наступальних дій на півдні країни не вели. Але на світанку спробували вийти в бойове зіткнення в районі Лозового на Херсонщині. Не маючи успіху, під щільним вогнем ЗСУ ретирувався на вихідні позиції.

Нагадаємо, 1 червня окупанти обстріляли Миколаїв. Загинули дві людини, двоє отримали поранення.