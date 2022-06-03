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Російські військові обстріляли Миколаїв, одна людина загинула

Активних наступальних дій на півдні України окупанти не вели.

Російські військові обстріляли Миколаїв, одна людина загинула
Наслідки обстрілів у Миколаєві. Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Військові РФ вночі обстріляли з важкої артилерії Миколаїв та область, є загиблі і поранені.

Про це повідомило у Facebook Оперативне командування "Південь".

"Миколаїв та передмістя за ніч двічі обстріляно зі ствольної важкої артилерії 152-го калібру. Вночі й зранку ворог гатив по Широківській громаді. Одна людина загинула, ще одну поранено. Пошкоджено присадибну ділянку, зруйновано будівлю ЦНАПу та два житлових будинки", – йдеться у повідомленні.

Також ворог обстріляв Березнегуватську громаду. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Зазначається, що окупанти активних наступальних дій на півдні країни не вели. Але на світанку спробували вийти в бойове зіткнення в районі Лозового на Херсонщині. Не маючи успіху, під щільним вогнем ЗСУ ретирувався на вихідні позиції.

Нагадаємо, 1 червня окупанти обстріляли Миколаїв. Загинули дві людини, двоє отримали поранення.

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