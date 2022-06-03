ЄС готує газову угоду з Ізраїлем та Єгиптом, – Bloomberg

Європейський Союз та Єгипет домовляються про нову газову угоду, у якій буде задіяний Ізраїль.

Про це пише Blumberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що до кінця поточного місяця ЄС та Єгипет підпишуть угоду про постачання газу, оскільки Євросоюз намагається зменшити свою залежність від російського палива. Також на червень запланований візит до Єгипту голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Він є одним з елементів домовленостей між Євросоюзом та Єгиптом.

Як повідомляло видання, угода буде включати зрідження газу, видобутого в Ізраїлі, на єгипетських заводах перед відправкою до Європи.

У проєкті угоди сторони зазначають, що Єгипет і ЄС працюватимуть разом над стабільною поставкою газу до Євросоюзу.

Угода з Єгиптом вказує на важливу роль країни в забезпеченні енергетичної безпеки після російського вторгнення в Україну.

Лідери ЄС також наголошують на потенціалі країн Африки з постачання не тільки викопного природнього газу, необхідного для заміни російського палива, але і зеленого водню в найближчі роки.

ЄС планує імпортувати 10 млн тонн зеленого водню з-за кордону до кінця десятиліття.

Раніше видання Reuters писало про те, що Ізраїль збільшує видобуток природного газу на шельфі і прагне укласти угоду про постачання з Європою протягом найближчих місяців.

Упродовж кількох років країна має намір подвоїти видобуток приблизно з 20 млрд кубометрів до приблизно 40 млрд кубометрів у міру розширення поточних проєктів і запуску нових родовищ. У даний час Ізраїль постачає газ на свій власний ринок і через місцеву мережу трубопроводів експортує до сусідніх Єгипту та Йорданії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив про те, що сьомий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії не буде включати газового ембарго.