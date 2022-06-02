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Дія.City уже налічує 250 резидентів, - Федоров

"Щотижня нові компанії надсилають нам заявки".

Дія.City уже налічує 250 резидентів, - Федоров
Фото: Lb.ua

Уже 250 компаній стали резидентами Дія.City.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він підкреслив, що попри війну "унікальний правовий та податковий простір продовжує працювати — щотижня нові компанії надсилають нам заявки". 

 У травні, за інформацією очільника Мінцифри, резидентами стали:

  • Banza — українська IT-компанія, яка допомагає бізнесу впроваджувати інновації та цифровізуватися.  
  • Jooble — продуктова IT-компанія, що працює в 69 країнах світу. Ключовим продуктом є платформа з пошуку роботи, якою щомісяця користуються 90 млн людей.  
  • FlexReality — українська IT-компанія, яка займається розробкою інноваційних продуктів у сфері віртуальної та доповненої реальності, а також створює IT-рішення для різних сфер бізнесу. 
  • Ajax Systems Manufacturing — українська технологічна компанія, що створює бездротові системи безпеки. Нещодавно компанія вийшла зі своїм продуктом на ринок США.
  • GigaСloud — український хмарний оператор, що надає IaaS- та PaaS-послуги понад 1500 клієнтам у 6 країнах світу. 
  • Lyft — американська компанія, що створила найпопулярніший у світі райдшеринговий сервіс.  

 Нагадаємо, наприкінці квітня в Мінцифри повідомили, що кількість резидентів Дія.City зросла до 204, серед них є міжнародні ІТ-компанії.

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