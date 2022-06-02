Дія.City уже налічує 250 резидентів, - Федоров

Уже 250 компаній стали резидентами Дія.City.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він підкреслив, що попри війну "унікальний правовий та податковий простір продовжує працювати — щотижня нові компанії надсилають нам заявки".
- Banza — українська IT-компанія, яка допомагає бізнесу впроваджувати інновації та цифровізуватися.
- Jooble — продуктова IT-компанія, що працює в 69 країнах світу. Ключовим продуктом є платформа з пошуку роботи, якою щомісяця користуються 90 млн людей.
- FlexReality — українська IT-компанія, яка займається розробкою інноваційних продуктів у сфері віртуальної та доповненої реальності, а також створює IT-рішення для різних сфер бізнесу.
- Ajax Systems Manufacturing — українська технологічна компанія, що створює бездротові системи безпеки. Нещодавно компанія вийшла зі своїм продуктом на ринок США.
- GigaСloud — український хмарний оператор, що надає IaaS- та PaaS-послуги понад 1500 клієнтам у 6 країнах світу.
- Lyft — американська компанія, що створила найпопулярніший у світі райдшеринговий сервіс.
Нагадаємо, наприкінці квітня в Мінцифри повідомили, що кількість резидентів Дія.City зросла до 204, серед них є міжнародні ІТ-компанії.