Єрмак: Без повного нафтогазового ембарго санкції не дають бажаного ефекту

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що без повного нафтогазового ембарго санкції ЄС не дають бажаного ефекту.

У своєму Facebook Єрмак повідомив, що сьогодні група Єрмака-Макфола оприлюднила нову заяву щодо санкційної політики ЄС.

"Якщо коротко: світ має діяти швидше та рішуче, проявити більшу солідарність. Менше гучних розмов і більше дій", - зазначив керівник ОПУ.

Він повідомив, що група закликала ЄС прискорити запровадження повного ембарго на російські енергоносії для якнайшвидшого завершення війни в Україні.

"Очевидно, що затримка із запровадженням шостого пакету знизила ефективність раніше вжитих заходів, зокрема обмежень щодо фінансової системи. росія продовжила шукати обхідні шляхи та адаптуватися до санкцій, а також шантажувати окремі країни припиненням постачання газу", - зауважив Єрмак.

Він наголосив, що "вкрай необхідне повне нафтогазове ембарго проти росії", адже без нього "санкції явно не дають бажаного ефекту".

Глава Офісу Президента також зазначив, що група Єрмака-Макфола пропонує як "зменшити шкоду від ембарго для європейських економік та спростити перехідний період".

Єрмак наголосив на поєднанні санкційних обмежень: "Повне нафтогазове ембарго та відключення всіх російських фінансових установ від глобальної системи, включно з Газпромбанком.

Також глава ОПУ додав, що світова спільнота має визнати "кремлівський режим терористичним на законодавчому рівні, обмеживши будь-які бізнес-зв’язки з рф".

Нагадаємо, нині посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії. Подробиці опублікують завтра в Офіційному журналі ЄС.

Також сьогодні Андрій Єрмак анонсував "сюрпризи" для окупантів, які США нададуть Україні.