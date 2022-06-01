Газовий бізнес Фірташа в Україні завершився

Наразі Нафтогаз сконцентрував близько 90% по розподілу і постачанню газу побутовим споживачам.

Абоненти постачальників з групи ЙЕ Енергія (облгаз-збути) Дмитра Фірташа перейшли на постачальника "останньої надії" (ПОН), яким є ГК "Нафтогаз України".

Про це йдеться у Telegram-блозі журналістів Сергія Головньова та Юрія Вінничука "Монополіст".

Зазначається, що абонентська база ЙЕ Енергія складає близько 7 млн домогосподарств. До війни газ споживали близько 12 млн домогосподарств. Це інформація від джерел "Монополіста".

ЙЕ Енергія не може забезпечити побутових споживачів газом за "річним тарифом" близько 8 грн/куб.

Напередодні, 28 травня, Кабмін своїм розпорядженням №429 передав раніше арештовані облгази в управління Чорноморнафтогазу – дочці Нафтогазу.

Нагадаємо, 25 травня Печерський райсуд передав 26 облгазів, включаючи 20 облгазів з Регіональної газової групи (РГК) Дмитра Фірташа, Нацагентству з управління активами, отриманих корупційним шляхом (АРМА).

Як відомо, привабливість газового бізнесу Фірташа ґрунтувалась на взаємодії компаній з постачання газу та операторів газорозподільчих мереж (облгазів).

Після випаду на ПОН клієнтів постачальників Фірташа втілилась у життя давня мрія керівників Нафтогазу з ліквідації монополії Фірташа, яка розподіляла і постачала газ для близько 70% побутових споживачів.

Щоправда тепер тут панує повна монополія Нафтогазу.

Нафтогаз і раніше отримував клієнтів за рахунок випаду їх на ПОН. Не маючи власного постачальника, споживачі вимушені платити більший тариф. Тому більшість з них швидко переходять з ГК Нафтогаз у якості ПОН до ГК Нафтогаз у якості постачальника.

Тепер Нафтогаз сконцентрував близько 90% по розподілу і постачанню газу побутовим споживачам.