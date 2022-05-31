10 млрд грн виплатили внутрішнім переселенцям, 140 млрд виділили на пенсії, - Шмигаль

Для допомоги багатодітним родинам, людям з інвалідністю, допомоги одиноким батькам, на субсидії з держбюджету було виділено майже 30 млрд. грн.

У квітні цього року в Україні запустили програму підтримки внутрішніх переселенців. За цей час держава виділила їм 10 млрд грн допомоги.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Запроваджена урядова програма передбачає щомісячні виплати в розмірі 3 тисячі гривень для дітей та 2 тисячі гривень для дорослих. Активно ця програма запрацювала у квітні, і за цей час майже 1,5 млн родин отримали допомогу від держави", - сказав Шмигаль.

Він додав, що вдалося запустити ще 5 програм підтримки внутрішніх переселенців.

"Це програми з ООН, ЮНІСЕФ, Червоним Хрестом. Вони схожі за принципом з урядовими програмами і передбачають виплати по 2,2-2,5 тисяч гривень для найбільш вразливих категорій громадян. Важливо, що ідеться не лише про переселенців, але і загалом про підтримку багатодітних родин, пенсіонерів із мінімальними доходами, одиноких матерів, людей з інвалідністю. Нам вдалося досягнути домовленості про фінансування всіх цих програм на суму понад 10 млрд грн для підтримки більш ніж 2 мільйонів українських громадян", - зазначив очільник уряду.

Шмигаль також повідомив що для найбільш вразливих категорій населення запустили додаткові програми підтримки. "На прифронтових територіях безкоштовно роздають мільйони продуктових наборів, аби допомогти нашим громадянам у цих складних умовах", - зазначив очільник КМУ.

За словами Дениса Шмигаля, від початку російського вторгнення виплачено пенсій на суму понад 140 млрд грн. У березні вдалося провести індексацію для майже всіх пенсіонерів.

А для допомоги багатодітним родинам, людям з інвалідністю, допомоги одиноким батькам, на субсидії з держбюджету було виділено майже 30 млрд. грн.

Нагадаємо, українці, які виїжджають із зони бойових дій чи окупації, можуть отримати грошову допомогу безпосередньо під час евакуації.

Кабмін розширив перелік громадян, які можуть щомісяця претендувати на виплати по 2,2-2,5 тис. грн.