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Розширили перелік громадян, які можуть щомісяця претендувати на виплати по 2,2-2,5 тис. грн, - Шмигаль

Виплати зможуть отримати люди з деокупованих територій, з населених пунктів у зоні активних бойових дій, а також громадяни, які перебувають на тимчасово окупованій території.

Розширили перелік громадян, які можуть щомісяця претендувати на виплати по 2,2-2,5 тис. грн, - Шмигаль
Фото: t.me/Denys_Smyhal

На засіданні 17 травня Кабмін розширив перелік громадян, які можуть щомісяця претендувати на виплати по 2,2-2,5 тис. грн.

Про це повідомили в пресслужбі уряду.

"Виплати також зможуть отримати наші люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни, які перебувають на тимчасово окупованій території. Разом з ООН, Червоним Хрестом, ЮНІСЕФ, Міжнародною організацією з міграції ми запустили проекти, які допоможуть нашим громадянам, які найбільше постраждали від війни", - сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Щоб отримати виплати, треба подати заявку в "єДопомогу" (edopomoga.gov.ua). Згодом це можна буде зробити і через Дію.

Нагадаємо, в березні Денис Шмигаль анонсував щомісячну допомогу для переселенців, виплати на дітей та для роботодавців.

Нещодавно спростили отримання водійських прав переселенцями і розширили гарячу лінію соцпослуг для внутрішньо переміщених осіб.

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