Захисники України знищили на сході 110 окупантів і відбили 2 атаки росіян, – ОТУ "Схід"

Українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 2 атаки російських окупантів і знищили до 110 загарбників.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".
Російські окупанти зазнали втрат також і в техніці. Зокрема, під час боїв українські захисники знищили:
- БМП – 6;
- БТР – 1;
- артилерійських систем – 3;
- мінометів – 1;
- ЗРК – 1;
- АТТ – 4;
- БПЛА – 2.
Раніше повідомлялось, що за 80 днів повномасштабної війни українські захисники повністю знищили 17 російський батальйонних тактичних груп.
Нагадаємо, за даними з відкритих джерел, одна БТГр Росії налічує від 600 до 800 осіб. За оцінкою США, нині в Україні розташовано 106 таких груп ворога.