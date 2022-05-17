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Захисники України знищили на сході 110 окупантів і відбили 2 атаки росіян, – ОТУ "Схід"

Крім живої сили, українські воїни знищили багато техніки росіян.

Захисники України знищили на сході 110 окупантів і відбили 2 атаки росіян, – ОТУ "Схід"
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 2 атаки російських окупантів і знищили до 110 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Російські окупанти зазнали втрат також і в техніці. Зокрема, під час боїв українські захисники знищили:

  • БМП – 6;
  • БТР – 1;
  • артилерійських систем – 3;
  • мінометів – 1;
  • ЗРК – 1;
  • АТТ – 4;
  • БПЛА – 2.

Раніше повідомлялось, що за 80 днів повномасштабної війни українські захисники повністю знищили 17 російський батальйонних тактичних груп.

Нагадаємо, за даними з відкритих джерел, одна БТГр Росії налічує від 600 до 800 осіб. За оцінкою США, нині в Україні розташовано 106 таких груп ворога. 

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