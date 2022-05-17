Захисники України знищили на сході 110 окупантів і відбили 2 атаки росіян, – ОТУ "Схід"

Крім живої сили, українські воїни знищили багато техніки росіян.

Українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 2 атаки російських окупантів і знищили до 110 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Російські окупанти зазнали втрат також і в техніці. Зокрема, під час боїв українські захисники знищили:

БМП – 6;

БТР – 1;

артилерійських систем – 3;

мінометів – 1;

ЗРК – 1;

АТТ – 4;

БПЛА – 2.

Раніше повідомлялось, що за 80 днів повномасштабної війни українські захисники повністю знищили 17 російський батальйонних тактичних груп.

Нагадаємо, за даними з відкритих джерел, одна БТГр Росії налічує від 600 до 800 осіб. За оцінкою США, нині в Україні розташовано 106 таких груп ворога.