Державні будівельні норми необхідно переглянути, - Київська міськвійськадміністрація

Такі висновки зробили з урахуванням досвіду оборони Києва.

В нових будівельних нормах мають бути передбачені питання щодо безпеки мешканців. Зокрема, кожен будинок повинен мати обладнане всім необхідним укриття.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Як укриття можуть виступати паркінги, але вони повинні передбачати місця загального користування: вбиральні, душові, можливість автономного постачання води, обігрів, резервне електропостачання, вихід для евакуації тощо.

У Київській міськвійськадміністрації розповіли, що на базі Мінрегіону створено робочу групу з підготовки відповідних змін до державних будівельних норм.

Фахівці врахують та проаналізують міжнародний досвід будівництва захисних споруд, а також питання облаштування захисних споруд в усіх житлових будинках. Розглянуть також питання необхідності обладнання укриттів в майбутніх новобудовах.

Раніше голова партії “Слуга народу“ Олена Шуляк повідомила, що при розробці концепції відшкодування державою житла для тих, чиє житло знищив та пошкодив окупант, слід врахувати те, що воно повинне витримати потенційний удар ворога.